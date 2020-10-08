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Шредер решил подать в суд на Bild из-за интервью с Навальным

21:14
  • четверг
  • 08 октября 2020

Экс-канцлер Германии заявил, что материал "содержит ложь"

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер заявил о подготовке судебного иска к газете Bild. Издание опубликовало интервью с российским блогером Алексеем Навальным, в котором содержались обвинения в адрес экс-канцлера.
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 "Я понимаю тяжелую личную ситуацию, в которой находится господин Навальный. Но заявления, которые он сделал в интервью газете Bild и на сайте издания о якобы "тайных платежах", ложные. Он сам признал, что доказательств этим утверждениям у него нет… Тем не менее Bild распространил эти заявления, не обратившись за комментарием ко мне", - написал Шредер в своем аккаунте на сайте Linkedin.

Экс-канцлер подчеркнул, что считает себя вправе действовать юридическими методами против издательского дома, который серьезно нарушил его личные права. Шредер предупредил, что то же самое произойдет с любым другим СМИ, если они переймут эти фальшивые заявления.

Шредер ранее заявил, что в ситуации с возможным отравлением пока нет фактов, а есть только домыслы. В свою очередь, Навальный, комментируя это высказывание в интервью Bild, назвал  экс- канцлера ФРГ "мальчиком на побегушках у президента России" и заявил, что тот получает какие-то "тайные платежи от Кремля". Однако оговорился, что подтверждения этому у него нет и он выражает свое личное мнение.

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