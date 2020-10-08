Захарова рассказала о состоянии раненых в Карабахе журналистов

Россиян доставят в Ереван

Российских журналистов, раненых во время обстрела храма в городе Шуши в Карабахе, доставят в Ереван – как только они будут транспортабельны. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российское посольство в Армении отслеживает ситуацию и находится в контакте с армянским внешнеполитическим ведомством.

"По нашей информации, один из них находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы", - сообщила Захарова.

ВС Азербайджана дважды за день 8 октября обстреляли главный храм города Шуши в Карабахе. В результате обстрела ранены главный редактор сетевого издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок, спецкор портала "Офицеры России" Левон Арзанов и их сопровождающий, также гражданин России.

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