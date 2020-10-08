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ВОЗ сообщила об очередном антирекорде по заражению COVID-19

22:04
  • четверг
  • 08 октября 2020

Общее число заболевших превысило 36,3 миллиона

Новый суточный антирекорд по заражению коронавирусом установлен в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 24 часа выявлено 338 779 новых случаев.
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На 8 октября в мире зарегистрировано более 36,3 миллиона зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших - в США, Индии, Бразилии, России и Колумбии. 25 миллионов пациентов с COVID-19 выздоровели, более 1,1 миллиона скончались.

За минувшие сутки, по данным ВОЗ, наибольший рост заболеваемости пришелся на Индию, США и Бразилию. Умерли от COVID-19 5514 человек.

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