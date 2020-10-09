Пылающий факел: 88 человек пострадали при пожаре в южнокорейском небоскребе

Спасатели эвакуировали жильцов с крыши вертолетами

В городе Ульсан (Южная Корея) целиком сгорел 33-этажный небоскреб.

По предварительным данным, пострадали 88 человек. Большинство получили травмы и отравление дымом. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Погибших нет, пишет "Интерфакс".

Причина пожара и его точная площадь пока неизвестны. Всего в здании высотой 300 метров расположены 120 квартир и несколько торговых точек.

Пожар начался в ночь на 9 октября. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по этажам и охватил все здание. Многие жильцы успели эвакуироваться до приезда пожарных, но многие – только после. Спасателям пришлось снимать их с крыши с помощью вертолетов.

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