Названы работники, чаще всего болеющие коронавирусом

В Роспотребнадзоре оценили данные за сентябрь

В Роспотребнадзоре назвали категорию работников, чаще всего заражавшихся в сентябре коронавирусной инфекцией. По словам главы ведомства Анны Поповой, учителя заболевали COVID-19 достаточно редко, больше всего больных среди офисных работников.

"Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре - это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения", - объяснила Попова.

Она отметила, что педагогов защищают специально разработанные правила профилактики коронавируса, включающие постоянное ношение защитных масок. Попова добавила, что если в классе есть несколько заболевших, то весь класс переводится на дистанционное обучение, передает "Российская газета".

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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