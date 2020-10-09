Вмешательство в выборы: муха победила на дебатах Пенса и Харрис

Президентские выборы в США уже не обходятся без них

Легендарные и неуловимые русские хакеры – почти забытое прошлое. Здесь мухи правят бал. Насекомые активно вмешиваются в предвыборную гонку, подавая сигналы американским избирателям. Самое обсуждаемое в последних дебатах - муха села на Майкла Пенса. Что за знак?

Муха и муха, скажут люди, а вот и нет. Они сопровождают весь политический процесс последних лет. В прошлую кампанию муха села на Хиллари Клинтон – та и бровью не повела, а интернет только и обсуждал отважное насекомое. У мухи немедля появился свой аккаунт в твиттере.

Про Барака Обаму и говорить нечего. Его мухи сопровождали на протяжении всей карьеры. И вел он себя не всегда политкорректно.

Не будем строить конспирологических версий. Но ведь есть совершенно очевидные вещи. Если раньше мухи предпочитали садиться на демократов, которые выступали в качестве политических лидеров, то теперь насекомые открыто перешли на сторону республиканцев. В случае с Майклом Пенсом – это же прямая поддержка действующей администрации.

Джо Байден, вниманием мух не обласканный, понял, что нужно подключаться к тренду. И вот в интернете уже продают мухобойку правды от Байдена. Конечно, налицо вмешательство в предвыборный процесс. Когда ведущие политики постоянно под мухой.

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