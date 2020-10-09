"Карнавализация высокой политики": что не так с президентской кампанией в США

Зрители ждут карнавала, но карнавал не решит их проблем

Очередные дебаты между кандидатами в президенты США должны пройти вживую, а не в онлайн-формате, заявили в американском Белом доме. Сейчас претенденты на высший пост в стране никак не могут согласовать дату проведения дискуссии. Пока американские СМИ обсуждают дебаты кандидатов на пост вице-президента страны. Вместе с Дональдом Трампом на переизбрание претендует действующий вице-президент Майк Пенс. В связке с Джо Байденом борьбу ведёт сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Оба претендента сдали тесты. Беседовали без масок, но были отделены друг от друга прозрачными перегородками. Тема коронавируса заняла в дебатах одно из главных мест. Харрис назвала действия администрации Трампа в период пандемии крупнейшим провалом в истории США. Пенс обвинил оппонента в политизации проблемы, и пообещал, что до конца года американцы получат миллионы доз вакцины от ковид.

Среди других вопросов была затронута тема взаимоотношений с Россией. Харрис, в частности, заявила, что Дональд Трамп больше доверяет Владимиру Путину, чем докладам американской разведки. Пенс возразил, что политика Трампа укрепила безопасность Америки. Как показали опросы, около 60% телезрителей сочли, что в дебатах сильнее выглядела Харрис, и 40% предпочли Пенса.

Своим мнением о прошедших дебатах в эфире программы "События. 25-й час" поделилась советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Зрители уже встали на определенную волну, у всех мнение постепенно уже создается. Как бы хорошо не выступил Пенс, все равно голосуют за Трампа. В случае пары Байден – Харрис, на нее обращают больше внимания. И она показала себя на федеральном уровне неплохо, достаточно бодро провела дебаты. Мы ожидаем от политиков решения проблем. Но вот эта карнавализация высокой политики, которая началась 5-6 лет назад, она постепенно наносит ущерб общественному сознанию. Зритель начинает ждать карнавала, но карнавал не будет решать проблемы избирателей", - заявила Крашенинникова.

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