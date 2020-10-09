Путин призвал остановить войну в Нагорном Карабахе

Министры иностранных дел двух стран едут в Москву

Владимир Путин призвал стороны вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению боевых действий, передает "ТВ Центр". Глава российского государства выступил с заявлением после серии проведённых телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Прекращение огня, как отмечается в заявлении, необходимо по гуманитарным соображениям - для обмена пленными и телами погибших. Министров иностранных дел Азербайджана и Армении Владимир Путин пригласил в Москву для консультаций по этим вопросам.Они пройдут сегодня при посредничестве министра иностранных дел России.

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