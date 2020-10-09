Названы продукты для защиты от коронавируса

Их нужно включить в ежедневный рацион

Врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина заявила, что в период распространения коронавируса необходимо употреблять продукты, укрепляющие иммунитет.

Ненастина посоветовала есть больше овощей и салатной зелени, где много витаминов и минералов. В рацион нужно включить рыбу морепродукты, птицу, молочные продукты. Следует как можно больше употреблять жидкости.

"Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать", - цитирует Ненастину РИА Новости.

По словам врача, в период распространения вирусных заболеваний желательно сократить потребление сахара, так как он плохо влияет на проницаемость сосудистой стенки и способствует росту бактерий. От консервов нужно и вовсе отказаться, поскольку в них вообще нет никакой питательной ценности. Кроме того, желательно ограничить себя в жареной пище и фастфуде.

Ольга Ненастина также напомнила о пользе спорта и прогулок на свежем воздухе для укрепления иммунитета. А еще нужно избегать стрессов, которые плохо влияют на самочувствие.

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