В Москве приостановлено действие соцкарт пенсионеров и школьников

Это сделано для того, чтобы остановить распространение коронавируса

Из-за распространения инфекции в российских регионах вводятся новые ограничения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В столице с сегодняшнего дня временно приостановлено действие льготных проездных в общественном транспорте для школьников. Также социальные карты заблокированы у людей старше 65 лет.

В Ленинградской области салоны красоты, кинотеатры, детские кружки могут работать только при заполняемости не более 50%.

В Хабаровском крае руководителям рекомендовано перевести пожилых сотрудников на дистанционный режим работы. В городах со сложной эпидобстановкой проводят рейды по выявлению нарушителей масочного режима.

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