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Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Идлибе

09:27
  • пятница
  • 09 октября 2020

Такие учения будут проходить регулярно

В сирийской зоне деэскалации Идлиб прошла совместная тренировка российских и турецких военных. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По легенде во время патрулирования трассы на колонну напали  боевики, была подорвана бронемашина.  Бойцы наладили связь, заняли оборону и эвакуировали раненого. Для отражения удара были использованы средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

По мнению российских военных и их турецких коллег, тренировка прошла успешно и подобные манёвры будут проводиться регулярно, чтобы поддерживать высокий уровень взаимодействия военных двух стран в Идлибской зоне деэслакации.

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