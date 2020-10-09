Москвичам пообещали дождливую погоду в пятницу

Рабочая неделя завершится дождливой погодой

Синоптики прогнозируют в Москве и Московской области в пятницу дождливую пасмурную погоду, воздух прогреется до 14 градусов.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится фронтальной системой, вдоль которой соберутся дождевые тучи... В Москве облачно, кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - предупредили метеорологи.

Предполагается, что в течение дня может выпасть до 6 миллиметров осадков. Ожидается южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление повышенное – 752 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

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