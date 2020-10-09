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Власти усилят контроль за таксистами с помощью цифровых профилей

09:05
  • пятница
  • 09 октября 2020

На дорогах станет безопаснее

С ноября агрегаторы такси начнут создавать для таксистов цифровые профили. Под этим понятием подразумевается большой список данных: ФИО, водительское удостоверение, место трудоустройства, страховой полис, наличие техосмотра на автомобиль, стаж вождения, номер разрешения на осуществление деятельности, сведения о прохождении медосмотра. Ожидается, что нововведение повысит безопасность в сфере такси.  
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Как пишут "Известия", благодаря цифровым профилям можно будет узнать, не разыскивает ли таксиста полиция и соблюдает ли он режим отдыха. Данные о водителях будут передавать московской антитеррористической комиссии. 

"К сожалению, агрегатор интернет-заказов не всегда занимается в должной мере контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли водитель в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы. Все это влияет на рост числа аварий с автомобилями такси, и мы не можем допустить его и в дальнейшем", - сообщили в столичном дептрансе. 

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов в целом одобрил эту инициативу. На дорогах станет меньше людей, которые не годятся в таксисты, уверен он. К тому же водители такси будут аккуратнее, зная, что их данные имеются в распоряжении госструктур. 

"Цифровые профили - первый шаг к контролю, и это нужно, во-первых, для безопасности пассажиров, - прокомментировал нововведение Андрей Попков, председатель координационного совета регионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист". - Они должны знать, что государство контролирует процесс перевозок. Сам водитель будет четко понимать, за что несет ответственность. В то же время водитель будет тоже защищен - все будет прозрачно".

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