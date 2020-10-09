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В России подорожали антисептики и подешевели маски

09:00
  • пятница
  • 09 октября 2020

Специалисты проследили за динамикой цен

Аналитики изучили динамику цен в России на защитные маски, перчатки, а также антисептики в сентябре 2020 года. В сравнении с мартовскими показателями, стоимость средств индивидуальной защиты выросла.

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В среднем по стране упаковка перчаток стоит 181 рубль – это на 34% дороже значений в марте. За антисептик осенью придется отдать 403 рубля – на 17% дороже, чем было весной. При этом стоимость масок оказалась исключением – начиная с марта, она упала на 24%. Теперь за упаковку масок нужно отдать 113 рублей.

В ходе анализа цен было изучено порядка 22 миллиардов кассовых чеков, передает RT.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 36,4 миллионов человек, 1,06 миллион из них скончались. В России выявлено 1,26 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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