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ЦБ отозвал лицензии у банков "Майский" и "Прохладный"

09:11
  • пятница
  • 09 октября 2020

Они оба из Кабардино-Балкарии

Центробанк утром 9 октября отозвал лицензии у двух российских банков.

Право на осуществление банковских операций забрали у банков "Майский" (Кабардино-Балкария) и "Прохладный" (Кабардино-Балкария).

Оба банка попались на том, что занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, их руководство проводило схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов. ЦБ намерен передать данную информацию в правоохранительные органы.

"Майский" занимал 345 место в банковской системе России, а "Прохладный" – 343. Он также является участником системы страхования вкладов.Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

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