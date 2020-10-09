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Больше 20 тысяч пенсионеров и школьников пытались утром попасть в метро

09:50
  • пятница
  • 09 октября 2020

Их соцкарты временно заблокированы, чтобы остановиться распространение коронавируса

С 9 октября в Москве заблокировали для проезда социальные карты пенсионеров, школьников и людей с хроническими заболеваниями. При этом многие из них утром в пятницу все равно пытались попасть в метро при помощи неработающих карт, рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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По состоянию на 7 утра более 19 тысяч раз попасть в метро пытались 7 359 пассажиров в возрасте старше 65, людей с хроническими заболеваниями и школьников. Отмечается, что 3257 пассажиров с хроническими заболеваниями пытались пройти по социальным картам больше 11 тыс. раз. К 9 утра желающих попасть в метро стало уже почти 22 тысячи.

В департаменте определили, что самыми настойчивыми в попытках воспользоваться "социалкой" оказались пенсионеры и москвичи с хроническими болезнями.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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