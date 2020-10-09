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В Рязанской области сняли режим ЧС, введенный из-за пожара на полигоне

09:41
  • пятница
  • 09 октября 2020

Местные жители начали возвращаться в свои дома

Режим чрезвычайной ситуации в Рязанской области, который ввели из-за пожара на военном полигоне, сняли в 8:00 9 октября.
Путину доложили о последствиях взрывов под Рязанью

Опасность миновала, местные жители начали возвращаться в свои дома, заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. В пунктах временного размещения (ПВР) остаются 57 человек, в том числе трое детей.

Всего из-за взрывов и пожара были эвакуированы 2 200 человек, проживающие в пятикилометровой зоне от военного склада. Пострадали 16 человек, сгорел 21 дом.

На данный момент пожар на складе боеприпасов локализован. Военные продолжают работы по проливу территории и ее разминированию. В лесном массиве остался естественный пожар, но опасности он не представляет, сотрудники МЧС с ним без проблем справятся.

"Проведены проверки всех газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все работает в штатном режиме. Никаких нарушений в этом вопросе нет", - отметил замминистра обороны.

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