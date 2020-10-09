Отец Киркорова заразился COVID-19 и попал в реанимацию

Ему сейчас сложно говорить

Певец Филипп Киркоров сообщил, что его 88-летний отец заразился коронавирусом, на фоне чего у него нарушился сердечный ритм. Бедроса Киркорова отправили в московскую больницу.

"Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится, - цитирует Киркорова dni.ru. - Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей".

Артист не знает, где отец мог подцепить COVID-19. По его словам, если Киркоров-старший и выходил из дома, то лишь для того, чтобы отвезти внуков в школу.

Кстати, сам Филипп Киркоров переболел коронавирусом бессимптомно. Об этом он узнал в Греции, когда сдал анализы.

24 сентября жена Бедроса Киркорова рассказала, что он проходит плановое обследование. Причин для волнений нет, заявила его жена Людмила Смирнова.

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