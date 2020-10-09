ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отец Киркорова заразился COVID-19 и попал в реанимацию

09:39
  • пятница
  • 09 октября 2020

Ему сейчас сложно говорить

Певец Филипп Киркоров сообщил, что его 88-летний отец заразился коронавирусом, на фоне чего у него нарушился сердечный ритм. Бедроса Киркорова отправили в московскую больницу.
Стали известны подробности госпитализации Киркорова

"Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится, - цитирует Киркорова dni.ru. - Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей". 

Артист не знает, где отец мог подцепить COVID-19. По его словам, если Киркоров-старший и выходил из дома, то лишь для того, чтобы отвезти внуков в школу.

Кстати, сам Филипп Киркоров переболел коронавирусом бессимптомно. Об этом он узнал в Греции, когда сдал анализы.  

24 сентября жена Бедроса Киркорова рассказала, что он проходит плановое обследование. Причин для волнений нет, заявила его жена Людмила Смирнова. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Бедрос Киркоров
Бедрос Киркоров
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.