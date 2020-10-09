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Эпидемиолог рассказал, как уберечься от коронавируса в общественном транспорте

10:02
  • пятница
  • 09 октября 2020

В многолюдных местах риск заражения повышается в разы

На фоне растущих показателей заболевания COVID-19, соблюдение правил санитарной безопасности приобретает особую актуальность. Как не заразиться коронавирусом в транспорте, рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский.

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"Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте", - рекомендовал эксперт.

Он отметил, что надевать перчатки желательно, но в случае отсутствия такой возможности нужно постараться как можно меньше касаться окружающих предметов, лица и тела, а при первой же возможности тщательно вымыть руки.

Открытое окно в вагоне или в салоне автобуса также является положительным моментом – циркуляция воздуха помогает снизить вероятность заражения, передает Радио Sputnik.

Покровский добавил, что по возможности нужно стараться соблюдать социальную дистанцию, хотя в часы пик это не представляется возможным. "Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски", - резюмировал эпидемиолог.

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