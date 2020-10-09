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Многодетная мать полгода прятала новорожденную девочку в шкафу

10:14
  • пятница
  • 09 октября 2020

Малышку случайно нашли ее подруги

В Свердловской области полицейские возбудили уголовное дело на местную жительницу, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу.

Как стало известно правоохранительным органам, 37-летняя жительница Карпинска без помощи врачей родила дома девочку, а родным сказала, что ребенок умер. Все это время новорожденный ребенок лежал в сумке в шкафу. Детское питание, одежда и средства гигиены для новорожденных в доме отсутствовали. Местные СМИ утверждают, что малышку тайком подкармливал старший брат - мальчику 13 лет. А его трехлетняя сестра рассказывала в садике, что у нее есть "живая кукла Полина", однако воспитатели всерьез слова девочки не воспринимали. 

Новорожденную случайно обнаружили подруги женщины, которые пришли к ней в гости на застолье. Они вызвали скорую помощь и полицию.

"В общем, она родила и сразу же вышла на работу. Всем говорила, что родила мертвого. А ребенок на самом деле жил в шкафу. Она кормила его водой и ждала, что он умрет. Его нашли подружки, с которыми она пила все лето", - рассказал kp.ru один из местных жителей.

В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу. По предварительным данным, у девочки гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания. В скором времени ее транспортируют в областную детскую клиническую больницу в Екатеринбурге. Мать девочки поместили на обследование в психиатрическую больницу.

Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, семья на учете в ПНД не стояла, никаких жалоб со стороны соседей на нее не поступало. Старших детей женщины передадут под опеку родственникам С мужем жительница Урала рассталась в начале этого года.

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