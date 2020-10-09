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Овсиенко откровенно рассказала о тяготах семейной жизни

10:22
  • пятница
  • 09 октября 2020

Она привыкла жить одна

Певица Татьяна Овсиенко прокомментировала слухи о том, что ее возлюбленный поднимает на нее руку. 
Возлюбленного Татьяны Овсиенко заподозрили в попытке ее споить

"Весь день смеялась и продолжаю. Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня - не избитую, живую и здоровую", - сказала "СтарХиту" Овсиенко. 

На днях СМИ сообщили, что гражданский муж чуть ли не держит певицу в заложниках. Александр Меркулов якобы грубо обращается со звездой, выпускает ее из дома только на выступления, да еще и вынудил продать машину. Поговаривают также, будто сожитель спаивает Овсиенко. 

Татьяна Овсиенко опровергла эту информацию. При этом она подтвердила, что недавно продала автомобиль, но он был "очень древний". 

Овсиенко вместе с возлюбленным сейчас отдыхает в Крыму. Они купаются, много гуляют и занимаются спортом. 

В интервью kp.ru Татьяна Овсиенко сказала, что они с Меркуловым могут громко разговаривать и спорить, но до драк дело никогда не доходит. 

"Я по большому счету одиночка. Семейная жизнь тяжело дается, думаю, не только мне, но и Александру тоже. Но мы стараемся пережить это время. У нас с Сашей уговор: что бы ни происходило, просыпаться в одной постели. Я его люблю - ну, что скрывать?" - призналась артистка.

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