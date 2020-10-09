Спрогнозированы пики заболеваемости коронавирусом в России

Рассматривается четыре варианта развития событий

В Сбербанке предположили, как может в дальнейшем развиваться ситуация с распространением коронавируса в России и когда ожидается пик заболеваемости. Аналитики представили несколько возможных сценариев, прогноз составлен с помощью математической модели SEIR.

В случае если россияне будут соблюдать все рекомендованные меры безопасности, пик наступит 8 ноября с 16864 новыми случаями заражения. При редких нарушениях предписаний врачей пик также случится 8 ноября, но заболевших будет порядка 17 645 человек.

При частых нарушениях мер предосторожности пик ожидается 12 ноября с 23325 случаями. И если россияне станут игнорировать советы специалистов и будут вести привычный образ жизни, то пик пандемии придется на 8 ноября с 23 325 заболевшими.

В Москве аналитики прогнозируют максимальное число заболевших 17 октября (865 человек) при соблюдении противоэпидемиологических мер и 24 октября (7 969 человек) при их игнорировании.

В оперштабе прогнозы Сбербанка пока комментировать не стали.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 36,4 миллионов человек, 1,06 миллион из них скончались. В России выявлено 1,26 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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