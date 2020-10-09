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В России выявлено максимальное количество заболевших COVID-19 за сутки

10:45
  • пятница
  • 09 октября 2020

В Москве выявлен 3701 заболевший

За минувшие сутки в России выявили еще 12126 заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 мая, тогда врачи за сутки выявили 11656 заболевших.

В Москве подтвержден 3701 случай заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 411 человек.

Вылечился от коронавируса 7092 пациента, в том числе в Москве – 1424. Скончался 201 заразившийся, из них 33 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1272238 случаев заражения коронавирусом. Скончались 22257 человек. Выздоровел 1009421 пациент.

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