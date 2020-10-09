Президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьера

Ранее Жээнбеков не исключил, что может уйти с должности главы государства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства страны и премьер-министра Кубатбека Боронова.

Глава правительства и министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина, передает РИА Новости.

Указ вступает в силу с момента подписания. Ранее Жээнбеков выпустил обращение, в котором выразил готовность уйти в отставку, как только страна вернется на путь законности.

5 октября в Киргизии начались протесты в связи с прошедшими парламентскими выборами. Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. ЦИК признал итоги парламентских выборов недействительными. Спикер парламента Киргизии подал в отставку.

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