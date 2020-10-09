ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Киргизии отправил в отставку правительство и премьера

10:51
  • пятница
  • 09 октября 2020

Ранее Жээнбеков не исключил, что может уйти с должности главы государства

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства страны и премьер-министра Кубатбека Боронова.
Президент Киргизии нашелся

Глава правительства и министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина, передает РИА Новости.

Указ вступает в силу с момента подписания. Ранее Жээнбеков выпустил обращение, в котором выразил готовность уйти в отставку, как только страна вернется на путь законности.

5 октября в Киргизии начались протесты в связи с прошедшими парламентскими выборами. Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. ЦИК признал итоги парламентских выборов недействительными. Спикер парламента Киргизии подал в отставку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кубатбек Боронов
Кубатбек Боронов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.