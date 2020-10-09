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Решетова раскрыла новые подробности расставания с Тимати

11:11
  • пятница
  • 09 октября 2020

Подписчики завалили ее вопросами

Модель Анастасия Решетова сообщила о новых деталях расставания с рэпером Тимати. 
Решетова отказалась сойтись с Тимати после шоу "Холостяк"

Решетова пообщалась с подписчиками в Instagram. "За кем было последнее слово, когда вы разошлись?" - спросили модель. "За мной. Там все сложно. Даже не буду вдаваться в подробности", - ответила экс-возлюбленная Тимати. 

Ранее Анастасия Решетова, которая воспитывает 11-месячного сына от рэпера, заявила, что она не собирается сходиться с музыкантом после его участия в "Холостяке". На этом реалити-шоу Тимати предстоит познакомиться с несколькими девушками и выбрать среди них одну для серьезных отношений. 

Решетова весьма негативно отнеслась к тому, что отец ее ребенка примет участие в подобном проекте. "У меня есть свои принципы и видение того, как должна существовать семья. Реалити-шоу туда не вписываются", - заявила Анастасия Решетова.  

Тимати и Решетова расстались в сентябре. Причину разрыва они не назвали. Напомним также, что у рэпера есть шестилетняя дочка от модели Алены Шишковой.

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