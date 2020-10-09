Сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе запустили на портале мэра Москвы

Работодателям рассказали, как предоставить данные о сотрудниках на "удаленке"

На mos.ru запустили новый сервис для подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе, рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

"На mos.ru заработал новый сервис в каталоге услуг для бизнеса. С его помощью работодателям необходимо будет передавать городу сведения о численности сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы. Каждый понедельник с 12 по 28 октября работодатели должны будут сообщать информацию о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис. Требование об этом закреплено в указе мэра Москвы №97-УМ от 6 октября и касается как индивидуальных предпринимателей, так и организаций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные меры вызваны обострившейся эпидемиологической ситуацией в городе. Перевод на "удаленку" части сотрудников позволит лучше контролировать исполнение введенных в столице ограничений.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, руководители столичных предприятий должны с 5 по 28 октября перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.

"Заполненную форму можно загрузить уже с сегодняшнего дня. Для этого на портале mos.ru запущен специальный сервис. С его помощью работодатели могут не только предоставить необходимую информацию, но и проверить, корректно ли загрузились сведения", - добавили в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на mos.ru, используя учетную запись организации, зайти в каталог услуг для бизнеса, выбрать вкладку "Организация бизнеса", затем - "Помощь бизнесу". Также сервис доступен в разделе "Популярное".

В случае непредоставления указанных сведений и нарушения требования о минимальной доле персонала, работающего удаленно, работодателей могут привлечь к административной ответственности, передает АГН "Москва".

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