"Альфа-банк" в Марьино опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19

В отделении не было ничего для защиты от коронавируса

В Москве приостановили работу отделения "Альфа-банка" на Люблинской улице. Решение принял Роспотребнадзор по итогам проверки соблюдения санитарных норм.

Как рассказал ведущий специалист территориального отдела Роспотребнадзора Роман Павлов, в помещении банка отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, не проводилась термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования отсутствовали кожные антисептики. К

Кроме того, руководство отделения не предоставило сведения о прохождении сотрудниками тестирования на коронавирус. Также в банке не было запаса масок и перчаток для сотрудников.

Банку грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

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