ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Альфа-банк" в Марьино опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19

10:58
  • пятница
  • 09 октября 2020

В отделении не было ничего для защиты от коронавируса

В Москве приостановили работу отделения "Альфа-банка" на Люблинской улице. Решение принял Роспотребнадзор по итогам проверки соблюдения санитарных норм.

Как рассказал ведущий специалист территориального отдела Роспотребнадзора Роман Павлов, в помещении банка отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, не проводилась термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования отсутствовали кожные антисептики. К

Кроме того, руководство отделения не предоставило сведения о прохождении сотрудниками тестирования на коронавирус. Также в банке не было запаса масок и перчаток для сотрудников.

Банку грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Альфа-банк
Альфа-банк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.