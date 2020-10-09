Стендап-клубу грозит штраф до 300 тыс. за нарушение масочного режима

У входа в заведение собралась толпа

Инспекторы объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики коронавируса в Stand Up Club #1 на улице Новый Арбат в Москве.

"Не знаю, чем это было вызвано, но вход в клуб был ограничен, при входе собралась толпа, и требования о соблюдении социальной дистанции нарушались", - рассказал главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.

По его словам, сотрудники стендап-клуба носят маски и перчатки. В заведении есть санитайзеры и социальная разметка.

"Посетители тоже в масках, но, к сожалению, не использовали перчатки", - отметил Блинов.

За несоблюдение требований социального дистанцирования клубу грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что с 5 октября столичные предприятия обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Исключения позволительны только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медицинские организации, а также предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

С 5 октября почти во всех школах Москве начались плановые осенние каникулы. Учитывая ситуацию с COVID, Сергей Собянин распорядился увеличить продолжительность каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах - с 5 по 18 октября.

В этот период не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении столичного правительства. Детские сады (дошкольные группы) продолжат работать по обычному графику.

На каникулах не будут проводиться дистанционные занятия. При этом школьники смогут повторять пройденный материал или осваивать новые знания с помощью Московской электронной школы.

С 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим. Им не стоит без особой необходимости посещать людные места и общаться с родственниками и друзьями, живущими отдельно.

Работающих пенсионеров просят перейти на "удаленку" или взять отпуск. Люди с хроническими заболеваниями имеют возможность оформить больничные листы.

В городе продолжают действовать ограничения, связанные с запретом на проведение массовых мероприятий.

В Москве создали резерв коечного фонда для лечения больных с COVID-19. Все городские клиники имеют необходимое медицинское оборудование и лекарства. Врачи своевременно диагностируют заболевание. В сутки проводится около 70 тыс. ПЦР-исследований. Медики, которые контактируют с пациентами с симптомами острых респираторных инфекций, добровольно проходят вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, в столице проходит пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Для получения прививки необходимо заполнить анкету и пройти специальный отбор.

В сентябре москвичам начали ставить ежегодные прививки от гриппа. Бесплатно пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках и в пунктах мобильной вакцинации.

Напомним также, что с 12 мая в столице действует масочный режим. Вне дома следует надевать маски и перчатки. Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. За нарушение ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. В общественных местах, в том числе на работе, необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.

При появлении симптомов ОРВИ работники предприятий должны оставаться дома. Для возвращения к работе надо предоставить больничный лист или справку от врача.

С 9 октября и до окончания школьных каникул дети не смогут пользоваться общественным транспортом по льготным билетам. Транспортное приложение социальной карты школьников заблокируют, а уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок.

До 28 октября приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство о переводе не менее 30% сотрудников на "удаленку". За нарушение этого требования грозит штраф или приостановка деятельности.

Вышеперечисленные меры направлены на то, чтобы снизить темпы распространения коронавируса и избежать более жестких ограничений.

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