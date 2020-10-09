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Канада установила новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

11:06
  • пятница
  • 09 октября 2020

В стране вторая волна пандемии

В Канаде число инфицированных коронавирусом за последние сутки возросло на 2 436.

Это рекорд в отношении последнего максимального показателя - 6 октября (2 363 случая). Общее число заболевших на данный момент составляет 175 559, сообщило министерство здравоохранения страны.

В стране зарегистрировано 9 557 смертей, за последние 24 часа умерли 16 пациентов. Тестирование на коронавирус прошли 7,9 миллиона канадцев, выздоровели 147,5 тысячи человек.

Резкий рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио, на которые приходится более 80% всех случаев заражения вирусом. 23 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна уже столкнулась со второй волной пандемии, которая может оказаться хуже, чем первая, прошедшая весной.

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