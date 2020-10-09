Конфликт в Нагорном Карабахе: обстрелы Степанакерта не прекращаются

Растет число жертв конфликта

Армения и Азербайджан подтвердили своё участие в переговорах в Москве. В российском МИД сообщили, что идёт активная подготовка к встрече с руководителями дипломатических ведомств. Этой ночью в Степанакерте вновь были слышны взрывы. Международная организация Комитет защиты журналистов потребовала от воюющих сторон обеспечить безопасность репортёров. Накануне ранения получили представители российских СМИ. Подробности - в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева (см. видео).

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