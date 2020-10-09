Мишустин прилетел в Ереван

Премьер примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Российский премьер Михаил Мишустин прибыл в Ереван. В столице Армении глава кабмина принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета, передает "ТВ Центр".

Один из главных вопросов повестки - борьба с коронавирусом. Также на заседании подведут итоги торговли между странами ЕАЭС и проработают меры поддержки экспорта. Главы правительств утвердят план развития агропромышленного комплекса, поговорят о бюджете Союза на 2021 год.

Кроме того, Михаил Мишустин отдельно встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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