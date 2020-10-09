Больше 12 тысяч новых заболевших: регионы усиливают "ковидные" ограничения

В Москве для пенсионеров и школьников отменили льготный проезд

Чтобы сдержать распространение коронавируса, сразу в нескольких российских регионах вводят новые ограничительные меры. На въезде в Орловскую область с понедельника появятся блок-посты. В Хабаровском крае все массовые мероприятия должны проходить с соблюдением социальной дистанции. В Москве приостановлен льготный проезд для горожан старше 65 лет и школьников. Пойти на такие меры пришлось из-за роста числа новых случаев.

В Москве ситуацию удаётся держать под контролем, во многом благодаря самому масштабному объему тестирования. Кроме того, в столице своевременно вводят необходимые меры. Так с сегодняшнего дня по указу мэра школьникам до окончания каникул приостановили льготный проезд в общественном транспорте. Заблокированы социальные карты москвичей старше 65 лет. Они, а также люди с хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Чтобы контролировать количество зрителей, билеты в московские музеи, театры и выставочные залы продают только онлайн. Ну а все предприятия обязаны информировать власти о переводе на удалённую работу не менее трети сотрудников.

Однако уже сегодня утром почти 60 тысяч школьников и пожилых и людей пытались пройти в метро. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и напомнили: меры вынужденные, но они должны уберечь от заражения самые уязвимые категории москвичей.

Власти города не раз подчеркивали: каникулы школьникам продлили не для прогулок по торговым центрам. По возможности, нужно оставаться дома или на даче. Но, как показали проверки Роспотребнадзора, далеко не все зрители ответственно относятся друг к другу.

Такие рейды ежедневно проводят не только в театрах, но и на спортивных объектах, в торговых центрах и магазинах. Организации, где выявляют нарушения, могут закрыть на срок до трёх месяцев или оштрафовать на полмиллиона рублей. Так, накануне Роспотребнадзор опечатал отделение одного из банков: там не было запаса масок, перчаток и дезинфицирующих средств, сотрудников не проверяли на коронавирус, посетителям не измеряли температуру на входе. Оказавшись без маски в любом общественном месте, можно быть готовым к неприятному разговору с полицейским.

Но дело, конечно, не в штрафах. Число госпитализированных снова растёт, в столице расконсервируют временные госпитали. Накануне пациентов начали принимать в ледовом дворце "Крылатское", в ближайшее время могут снова понадобиться клиники на ВДНХ и в ТРЦ "Москва". Однако благодаря всем принятым мерам, медики справляются с нагрузкой – в регионах ситуация куда сложнее.

В коронавирусных отделениях Удмуртии уже нет мест – в регионе срочно готовят дополнительные койки. Аналогичная ситуация в Ростовской области. Сложная обстановка в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, Приморском крае, Башкирии и республике Алтай. В Санкт-Петербурге коечный фонд планируют увеличить почти вдвое: в ближайшее время там планируют открыть временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо". В некоторых регионах число зараженных за сутки превышает весенние показатели. Власти срочно вводят новые ограничения: например, в Забайкалье с сегодняшнего дня сократят время работы заведений общепита, временно закрывают ночные клубы. Но сейчас ситуация зависит от каждого. Ведь надеть маску и соблюдать социальную дистанцию несложно. А вот болезнь многие, в том числе молодые, переносят тяжело.

Полина Кастрицкая, Андрей Талалай, Александр Карюк, Алексей Комаров, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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