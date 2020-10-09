В Европе из-за коронавируса вновь закрывают рестораны и театры

Старый Свет накрыла вторая волна

За минувшие сутки в мире зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса - почти 340 тысяч. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ. Вторая волна пандемии накрыла Европу. Чтобы замедлить распространение инфекции, власти ужесточают ограничительные меры. Закрывают рестораны, театры и кино, а на въездах в крупные города устанавливают блокпосты.

Улицы американских городов вновь опустели. В США в сутки фиксируют свыше 50 тысяч новых заболевших коронавирусом. Автомобильная очередь из желающих сдать тест в Висконсине растянулась на километр. У многих людей сдают нервы.

Во Франции похоронили ресторанный бизнес. Владельцы общепита пронесли по улицам Парижа гроб с надписью "Макрон убил меня". Многие кафе и бары из-за ограничительных мер вынуждены закрыться. Кое-где работают только веранды. Каждый день в стране фиксируют более 18 тысяч случаев заражения. Палаты интенсивной терапии стремительно заполняются. Больницы начали работать по протоколу чрезвычайной ситуации. Отменяется плановый прием пациентов и несрочные операции.

"Во Франции становится все больше и больше инфицированных, много людей находятся в критическом состоянии, что усиливает нагрузку на больницы. Отмена запланированной операции, например замена сустава из-за артроза, позволяет освободить койку в реанимации, эта палата может использоваться для интенсивной терапии пациентов с COVID-19", - говорит министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

В Берлине уже завтра вводят комендантский час для всех заведений, где продают горячительные напитки, и люди могут захотеть более тесного общения. Соблюдение дистанции и масочного режима обязательны. Как и в Испании. Там фиксируют более 12 тысяч положительных тестов на коронавирус в сутки. Сама тяжелая ситуация в Мадриде. На улицах блокпосты. Власти пытались ввести ограничения на передвижения между городами и районами, но Верховный суд страны счел это незаконным. Люди растеряны.

Распространение коронавируса вновь набирает скорость в Италии и Чехии. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах мира. Тунис, с его роскошной октябрьской погодой остался без туристов.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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