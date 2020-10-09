В Сочи впервые за полвека пересохли Агурские водопады

Всему виной отсутствие осадков

В Сочинском национальном парке пересохли водопады знаменитого Агурского ущелья. Последний раз такое было почти полвека назад. В заповеднике практически полностью обмелели горная река и некогда глубокое озеро. Всему виной сухое и жаркое лето. Туристы рады и такому развитию событий - они с интересом изучают открывшиеся пещеры. А вот экологи считают, что это не очень хорошо для уникальной заповедной экосистемы.

Это место в Сочинском национальном парке жители города называют "Чёртова купель". Агурское ущелье со всех сторон окружено скалами, поэтому даже днём здесь мало света. Из-за этого и вода в небольшом горном озере кажется практически чёрной. Но сейчас водопад пересох, а водоём обмелел.

"Этот год у нас был очень засушливый, летом практически не было осадков. При норме 35 дней за лето дождей, у нас было всего лишь 20 дней дождей. Это очень мало, поэтому река Агура пересохла", - говорит сотрудник пресс-службы Сочинского национального парка Алина Стрижак.

Глубина небольшого горного озера под водопадом достигает пяти метров. Однако сейчас тут можно гулять, не замочив ног. Местные жители рассказывают, что в последний раз такое наблюдали почти полвека назад.

"На моей памяти посуху вообще в первый раз, честно говоря. С одной стороны это, конечно, беда отсутствие воды, с другой стороны – вот такой вот экзотический выход. Надеюсь, что больше сюда пешком не пройдёшь в ближайшие хотя бы лет 10", - говорит житель Сочи Игорь Дерий.

Ещё летом с этих скал катился стремительный поток. Некоторые горные ступени выше 20 метров. Посмотреть на живописный пейзаж приезжают сотни туристов. Вокруг этого места ходит множество легенд, в том числе про Зевса и Прометея. Однако обмеление ущелья путешественников нисколько не расстроило. Даже наоборот. Теперь сюда едут, чтобы побывать в пещере, которая всё это время была спрятана за стеной воды.

"Мне понравилось, потому что сейчас можно туда залезть, посмотреть там, погулять. Я люблю такие скалы, пещеры, где можно полазать. Если была бы вода, было бы сложней. Пришлось бы разуваться или каким-то образом там по воде это делать. А так очень даже удобно", - говорит туристка Хельга Карпова.

Однако удобно далеко не всем. Из-за засухи начала страдать местная флора и фауна. Деревья на берегу реки быстро пожелтели, а открывшуюся пещеру стали покидать летучие мыши. Появлению туристов они явно не обрадовались. По словам экологов, это, скорее, не уникальное явление, а негативное влияние на природу человека.

"Для нас это сигнал того, чтобы сохранять качество питьевой воды в городе Сочи. Надо сохранять наши лесные массивы. Особенно те, которые находятся по бортам рек и всё, что с ними связанно", - говорит эколог Юлия Набережная.

Впрочем, Агура - не единственная река, которая пересохла в Краснодарском крае. В регионе затяжной период засухи, и там, где раньше был оазис, теперь сухая земля.

И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. В течение нескольких недель в Сочи синоптики дождей не обещают.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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