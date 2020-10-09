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Куранты на Спасской башне остановились

12:06
  • пятница
  • 09 октября 2020

Временно, для замены колоколов

Знаменитые куранты на Спасской башне Московского Кремля на время остановили свой ход. Это произошло ровно в полночь.

Отключили часы для проведения спецработ. На звоннице установят 12 новых колоколов и их станет 35, как это было раньше. Так что все мелодии будут исполняться в полной октаве. И вновь ежедневно в самом центре столицы будут звучать государственный гимн России и "Славься" Михаила Глинки.

Кремлёвские куранты — единственные полностью механические музыкальные часы в мире.  В современном виде они были установлены в середине 19 века, передает "ТВ Центр".

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Куранты на Спасской башне Московского Кремля
Куранты на Спасской башне Московского Кремля
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