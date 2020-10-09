У переболевших коронавирусом могут проявиться странные симптомы

В мире растет число заболевших

Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты рассказали о странных симптомах, которые ранее не встречались в официальных списках. Об этом сообщила доцент Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.

Пациенты с COVID-19 жалуются на жжение в области стоп, провалы в памяти, бессонницу, онемение тела и лица, кожные высыпания, выпадение волос и проблемы с сердцем. При этом симптомы сохраняются на протяжении нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы, передает Мedicalxpress.

"Растет количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19", - уверена Ламберт.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 36,4 миллионов человек, 1,06 миллион из них скончались. В России выявлено 1,26 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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