39 детей с признаками отравления госпитализированы в Дагестане

У малышей взяли необходимые анализы

В Дагестане 39 воспитанников детского сада попали в больницу с отравлением.

Малыши находятся в удовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС. У них взяли все необходимые анализы. Результаты будут известны немного позднее.

Что именно случилось с детьми, пока сказать трудно. В министерстве образования и науки региона утверждают, что речь идет либо о ротавирусной инфекции, либо об отравлении.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану выясняют причины массового отравления детей. Они взяли пробы воды и продуктов питания для лабораторного исследования.

UPD (11:44 мск): число госпитализированных детей увеличилось до 42. 36 детей – воспитанники детских садов, четверо школьников и двое детей, которые не ходят в детский сад. Все пострадавшие жаловались на тошноту и боли в животе. У некоторых поднялась температура.

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