ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вирусолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Европе

12:38
  • пятница
  • 09 октября 2020

Врач обратил внимание на среднюю продолжительность жизни граждан

Ведущий вирусолог Германии Кристиан Дорстен уверен, что смертность от коронавируса в первую очередь зависит от возраста заболевшего. Врач напомнил, что тяжелее всего COVID-19 переносят пожилые люди.

Больше 12 тысяч новых заболевших: регионы усиливают "ковидные" ограничения
Канада установила новый рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки

"Сложно сейчас сказать что-то новое. Вирус остается тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обостренными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших остается почти постоянным и зависит прежде всего от возраста населения", - отметил Дорстен.

Он подчеркнул, что некоторые страны Африки в меньшей степени пострадали от коронавируса, чем Европа. Врач обратил внимание, что в среднем население этих стран гораздо моложе, чем в европейских странах, а потому и смертность там ниже, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 36,4 миллионов человек, 1,06 миллион из них скончались. В России выявлено 1,26 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19
Эпидемия CoVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.