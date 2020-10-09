Вирусолог объяснил высокую смертность от COVID-19 в Европе

Врач обратил внимание на среднюю продолжительность жизни граждан

Ведущий вирусолог Германии Кристиан Дорстен уверен, что смертность от коронавируса в первую очередь зависит от возраста заболевшего. Врач напомнил, что тяжелее всего COVID-19 переносят пожилые люди.

"Сложно сейчас сказать что-то новое. Вирус остается тем же. Многие вещи не изменились с научной точки зрения, просто стали более обостренными. Например, мы сейчас знаем довольно точно, что число умерших остается почти постоянным и зависит прежде всего от возраста населения", - отметил Дорстен.

Он подчеркнул, что некоторые страны Африки в меньшей степени пострадали от коронавируса, чем Европа. Врач обратил внимание, что в среднем население этих стран гораздо моложе, чем в европейских странах, а потому и смертность там ниже, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 36,4 миллионов человек, 1,06 миллион из них скончались. В России выявлено 1,26 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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