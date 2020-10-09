Любовница обвинила Тарзана в побоях и пожаловалась в полицию

Она получила черепно-мозговую травму

Адвокат Вадим Лялин сообщил, что Анастасия Шульженко, которая рассказала о романе с Сергеем Глушко (Тарзаном), написала на стриптизера заявление в полицию.

По версии Шульженко и ее адвоката, девушка встретилась с Тарзаном, чтобы обсудить скандальную ситуацию. Стриптизер якобы толкнул Шульженко. Та упала и получила черепно-мозговую травму.

"Глушко будет отвечать за то, что нанес повреждения своими агрессивными действиями моей доверительнице, - цитирует Вадима Лялина Telegram-канал Mash. - Объективно, конечно, в тюрьму его никто не посадит, если на этом все остановится, но это в любом случае уголовное преступление, это все равно приговор, это все равно неприятности".

Ранее Шульженко утверждала, что давно встречается с Тарзаном. В качестве доказательства она привела их переписку.

Тем временем Наташа Королева, жена Тарзана, призвала поклонников не обращать внимание на "чепуху", которую говорят о них в СМИ. "Если скандала не хватает, то его выдумывают. Потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи", - написала певица в Instagram, опубликовав фото с Тарзаном.

Напомним, что Королева простила мужа за измену. По ее мнению, Тарзана подставили, воспользовавшись его слабостями. Теперь алчные люди пытаются заработать на его имени, уверена звезда.

Напомним, Сергей Глушко и Наташа Королева женаты с 2003 года.

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