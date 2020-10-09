Ученые определили, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19

Условия появления антител у переболевших интересуют многих исследователей

Иммунологи из Соединенных Штатов и Канады провели ряд исследований и выяснили, на протяжении какого времени у переболевших коронавирусом пациентов сохраняется иммунитет к инфекции.

Оказалось, что после перенесенного коронавируса с ярковыраженными симптомами антитела в крови сохраняются в среднем на три месяца. При этом максимальный зафиксированный срок сохранения антител IgG составил 115 дней, передает Science Immunology.

Ученым также удалось обнаружить антитела не только в крови, но и в слюне переболевших. Это открытие позволяет использовать слюну в качестве альтернативной биожидкости для тестирования на наличие иммунитета.

"Наше исследование показывает, что антитела IgG против шипового белка вируса относительно устойчивы как в крови, так и в слюне. Слюна может служить альтернативой для тестирования на антитела. Хотя она не так чувствительна, как сыворотка, ее легко собрать", - заявили исследователи из Торонто.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 36,4 миллионов человек, 1,06 миллион из них скончались. В России выявлено 1,26 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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