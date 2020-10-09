Нобелевскую премию мира присудили Всемирной продовольственной программе

За борьбу с голодом и насилием

Лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.

Она получила награду за борьбу с голодом и вклад в вклад в улучшение условий для достижения мира в конфликтных регионах, сообщили в Нобелевском комитете.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по физике получили британец Роджер Пенроуз, немец Ранхард Генцель и американец Андреа Гес за исследование Вселенной; премию по физиологии и медицине – американцы Харви Альтер и Чарльз Райс, а также британец Майкл Хоутон за открытие гепатита C; премию по химии – француженка Эмманюэль Шарпентенье и американка Дженнифер Дауна за методы редактирования генома; премию по литературе - американская поэтесса Луиза Глюк за "точный поэтический голос, превращающий индивидуальное во всеобщее".

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