В Новой Москве ввели карантин по бешенству: почему нужно прививать домашних животных

Прививку можно сделать бесплатно

Карантин по бешенству введён в поселении Вороновское в Новой Москве, где обнаружили дикое животное с опасным заболеванием. Между тем, защитить любимого питомца от вируса можно и нужно, причем, бесплатно. На сайте mos.ru запущен новый сервис, где горожанам напоминают о плановой вакцинации домашних животных.

Среди посетителей станции ветеринарной помощи в Коптево 15-летняя Дуня - рекордсменка по числу вакцинаций от бешенства. За всю свою жизнь не пропустила ещё ни одной. Ведь даже для возрастных животных вакцинация от бешенства обязательна. Заболевание, как известно, не лечится, а риск подхватить смертельный вирус гораздо опасней возможных осложнений от вакцины.

В природе источником вируса бешенства может оказаться любое дикое животное. А в города инфекцию чаще всего заносят мелкие грызуны и лисы. По данным Роспотребнадзора, распространение бешенства в России в течение последних лет идет по нарастающей. В Москве только за этот год карантин из-за бешенства диких и домашних животных вводили уже 6 раз: сейчас ограничения действуют в Гагаринском районе и Троицком административном округе.

Если в районе объявлен карантин по бешенству, это значит, что на некоторое время владельцам животных придется воздержаться от поездок со своим питомцем в другие районы и от участия в выставках. Возвращаясь с улицы, следует тщательно мыть лапы собаке и свою обувь, ведь вирус может находиться на почве или в траве.

По той же причине ветеринары настоятельно рекомендуют прививать всех без исключения домашних питомцев, даже тех кто вообще не бывает на улице. Сделать прививку можно бесплатно на базе любой из 26 государственных столичных ветеринарных клиник, а также временных пунктов вакцинации. График вакцинации и адреса клиник доступны на сайте mos.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".

"Комитетом ветеринарии организовано более 1400 пунктов вакцинации, вот и за 2020 год привито более 30000 животных домашних, в том числе и различные хорьки, сурикаты, грызуны, ну и многие домашние животные", - рассказывает врач станции по борьбе с болезнями животных САО г. Москвы Наталья Евдокимова.

С сентября в столице заработал новый сервис. Москвичам, которые в личном кабинете на портале городских услуг внесут данные о своих домашних животных, будут приходить напоминания о необходимости вакцинации. В графу о питомце также можно будет внести информацию о действующей прививке, предоставив сведения о ней на приёме в государственной ветеринарной клинике.

Татьяна Сидорова, Сергей Ким, Марина Шишлакова. "ТВ Центр".

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