Бетховен и космос: куда пойти и чем заняться в Москве в эти выходные

Не забывая про маски

Послушать музыку Бетховена, посетить космическую гавань, увидеть соревнования фигуристов, а ещё оценить новый спектакль Дмитрия Крымова - в эти выходные нужно успеть все! В городе проходят сотни мероприятий, но самое главное сейчас, выходя из дома, - не забывать о мерах предосторожности, ведь маски, перчатки и социальную дистанцию никто не отменял.

В Большом зале Консерватории открывается юбилейный двадцатый международный фестиваль ArsLonga. Посвящен он Бетховену. Ожидаются и Beethoven-Crazy-Weekend, когда три дня в режиме нон-стоп будут исполнять камерные сочинений композитора, и большой "Бетховен-марафон" в концертном зале "Зарядье". А на открытии покажут свою версию "Мастера и Маргариты" с участием Дарьи Мороз и Игоря Миркурбанова.

А в московском планетарии с любовью говорят о космодроме Байконур в честь его 65-летия. На выставке представлены не только уникальные архивные фото из музея космодрома, но и фарфор: статуэтки, образцы посуды с автографами знаменитых космонавтов. Это часть коллекции Марселя Губайдуллина, несколько лет готовившего космонавтов к полётам. И уверенного в том, что фарфор - это тоже космос.

А в музее "Собрание" - новая экскурсия. Здесь ведь не только великолепная коллекция музыкальных автоматонов, но и камня, стекла, металла. И камень, кстати, тоже оживает и звучит.

На появлении новой экскурсии, посвященной камнерезному искусству, настояли сами посетители. И теперь замирают едва ли не у каждого экспоната. Веточка земляники с золотыми зёрнышками, тончайшей работы шкатулки, флаконы для духов. Или фламинго из розового опала почти в натуральную величину. Это всё шедевры современной немецкой, китайской, латиноамериканской школ камнерезного искусства.

Поклонники фигурного катания в эти выходные не пропустят знаковый Второй этап кубка России. После громких звездных переходов продолжится противостояние двух тренерских школ: Тутберидзе и Плющенко. На этом этапе из-за травмы не выступит вице-чемпионка Олимпиады Евгения Медведева. И все внимание будет приковано к дуэли Александры Трусовой и Камилы Валиевой. А на сцену "Школы современной пьесы" в эти выходные выйдет почти вся труппа театра.

Это новый проект Дмитрия Крымова. Как всегда, фантазия. Как водится, по мотивам. На этот раз - одной из самых известных пьес Уайлдера "Наш городок". Для Крымова это повод отправиться в прошлое. Своё собственное. Ведь артисты играют реальных людей, в том числе и родителей режиссера – Анатолия Эфроса и Наталью Крымову.

"Да, это про прошлое. Ну про прошлое и твое отношение с прошлым. Стоит туда ходить, не стоит, сколько оно, что оно для тебя значит", - говорит режиссер Дмитрий Крымов.

А все отправляющиеся на спектакли, концерты, экскурсии или соревнования должны помнить и о значении социальной дистанции, и том, что маска и перчатки в наше время - важнейший аксессуар.

Юлия Богоманшина, Дина Самохина, Дмитрий Иванов и Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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