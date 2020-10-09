ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия готова помочь в урегулировании карабахского конфликта

14:40
  • пятница
  • 09 октября 2020

Об этом заявил Михаил Мишустин

На фоне событий в Нагорном Карабахе необходимо укреплять единство ЕАЭС и совместными усилиями отвечать на вызовы. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Ереване, передает "ТВ Центр".

Помимо представителей Армении и нашей делегации, во встрече участвуют Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Как отметил российский премьер, нужно немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. И Москва готова содействовать в этом.

"Я бы хотел выразить искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в эти дни. Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте. Конечно, важно обеспечить немедленное прекращение боевых действий и приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова в этом содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - заявил Михаил Мишустин.

В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности к мирному процессу в соответствии с заявлениями Минской группы по урегулированию в Нагорном Карабахе. Также на заседании говорили о ситуации с коронавирусом. Михаил Мишустин подчеркнул: партнеры по ЕАЭС должны быть в числе первых, кто получит российскую вакцину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Военный конфликт в Нагорном Карабахе
Михаил Мишустин прибыл в Ереван
Михаил Мишустин прибыл в Ереван
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.