Россия готова помочь в урегулировании карабахского конфликта

Об этом заявил Михаил Мишустин

На фоне событий в Нагорном Карабахе необходимо укреплять единство ЕАЭС и совместными усилиями отвечать на вызовы. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Ереване, передает "ТВ Центр".

Помимо представителей Армении и нашей делегации, во встрече участвуют Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Как отметил российский премьер, нужно немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. И Москва готова содействовать в этом.

"Я бы хотел выразить искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в эти дни. Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте. Конечно, важно обеспечить немедленное прекращение боевых действий и приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова в этом содействовать совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - заявил Михаил Мишустин.

В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян заявил о готовности к мирному процессу в соответствии с заявлениями Минской группы по урегулированию в Нагорном Карабахе. Также на заседании говорили о ситуации с коронавирусом. Михаил Мишустин подчеркнул: партнеры по ЕАЭС должны быть в числе первых, кто получит российскую вакцину.

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