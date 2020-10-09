Юлия Михалкова раскрыла секрет своей привлекательности

Он кроется не во внешних данных

37-летнюю актрису и телеведущую Юлию Михалкову часто спрашивают, как ей удается так прекрасно выглядеть. По словам звезды, дело не только в правильном питании, спорте и каждодневном уходе за собой.

"Я отлично выгляжу, потому что каждый день получаю удовольствие от работы, от своего дела. А удовольствие от работы я получаю, потому что у меня многое получается. Многое получается, потому что точно знаю, чего хочу в жизни", - написала Михалкова в Instagram.

Экс-участница "Уральских пельменей" научилась понимать свои желания после того, как перестала использовать фразу "Мне кажется". Это одна из "запретных" фраз, которые раньше мешали ей быть уверенной и счастливой.

- Перестану употреблять эту фразу, - пишут в комментариях.

- Юля, ты божество.

- Талантливая, обворожительная, хрупкая и очень женственная Юлия.

- Какая красивая у меня землячка. Браво, Юлия!

- Умная, Красивая.

Напомним, что год назад Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени". Она переехала из Екатеринбурга в Москву, где приняла участие в нескольких проектах на ТВ.

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