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Юлия Михалкова раскрыла секрет своей привлекательности

13:47
  • пятница
  • 09 октября 2020

Он кроется не во внешних данных

37-летнюю актрису и телеведущую Юлию Михалкову часто спрашивают, как ей удается так прекрасно выглядеть. По словам звезды, дело не только в правильном питании, спорте и каждодневном уходе за собой. 
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"Я отлично выгляжу, потому что каждый день получаю удовольствие от работы, от своего дела. А удовольствие от работы я получаю, потому что у меня многое получается. Многое получается, потому что точно знаю, чего хочу в жизни", - написала Михалкова в Instagram. 

Экс-участница "Уральских пельменей" научилась понимать свои желания после того, как перестала использовать фразу "Мне кажется". Это одна из "запретных" фраз, которые раньше мешали ей быть уверенной и счастливой. 

- Перестану употреблять эту фразу, - пишут в комментариях. 

- Юля, ты божество.

- Талантливая, обворожительная, хрупкая и очень женственная Юлия. 

- Какая красивая у меня землячка. Браво, Юлия!

- Умная, Красивая.

Напомним, что год назад Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени". Она переехала из Екатеринбурга в Москву, где приняла участие в нескольких проектах на ТВ.

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