Юлия Михалкова раскрыла секрет своей привлекательности

Он кроется не во внешних данных
37-летнюю актрису и телеведущую Юлию Михалкову часто спрашивают, как ей удается так прекрасно выглядеть. По словам звезды, дело не только в правильном питании, спорте и каждодневном уходе за собой.
"Я отлично выгляжу, потому что каждый день получаю удовольствие от работы, от своего дела. А удовольствие от работы я получаю, потому что у меня многое получается. Многое получается, потому что точно знаю, чего хочу в жизни", - написала Михалкова в Instagram.
Экс-участница "Уральских пельменей" научилась понимать свои желания после того, как перестала использовать фразу "Мне кажется". Это одна из "запретных" фраз, которые раньше мешали ей быть уверенной и счастливой.
- Перестану употреблять эту фразу, - пишут в комментариях.
- Юля, ты божество.
- Талантливая, обворожительная, хрупкая и очень женственная Юлия.
- Какая красивая у меня землячка. Браво, Юлия!
- Умная, Красивая.
Напомним, что год назад Юлия Михалкова ушла из шоу "Уральские пельмени". Она переехала из Екатеринбурга в Москву, где приняла участие в нескольких проектах на ТВ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"