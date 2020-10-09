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В "Векторе" рассказали о регистрации вакцины от COVID-19

13:52
  • пятница
  • 09 октября 2020

До регистрации второй российской вакцины осталась неделя

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что регистрация разработанной вакцины от коронавируса запланирована на следующей неделе. "Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" — 15 октября 2020 года", - заявил он.

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Максютов отметил, что первыми препарат получат участники пострегистрационных клинических испытаний. "Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет", - добавил он.

Препарат "ЭпиВакКорона" окажется второй отечественной зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции. В настоящее время клинические тесты проходит препарат, разработанный институтом Чумакова, передает стопкоронавирус.рф.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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