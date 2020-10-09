В Кремле не исключили принятие дополнительных мер в связи с ростом COVID-19

О каких шагах идет речь, Песков не уточнил

Если в России продолжится рост заболеваемости коронавирусом, то властям придется принять дополнительные меры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что цифры растут, но многие россияне игнорируют требования индивидуальной защиты и не занимаются обеспечением безопасности своего здоровья.

"Если ситуация и дальше будет осложняться таким образом, количество инфицированных будет расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать", - подчеркнул спикер Кремля.

В России за последние сутки выявили рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за весь период пандемии – 12 126 инфицированных.

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