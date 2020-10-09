Ольга Мельникова отметила слаженность усилий Мосгордумы и мэрии в борьбе с пандемией

Власти стараются упростить жизнь москвичей в период пандемии

Мосгордума совместно с городским правительством разрабатывают методику борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказала депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.

Основными документами, благодаря которым в столице вводятся новые противоэпидемиологические меры и проводится поддержка бизнеса и населения, являются указы мэра Москвы. При этом многие меры поддержки граждан и бизнеса предусмотрены не региональным, а федеральным законодательством, отметила парламентарий.

"И это логично - угроза пандемии нависла не только над столицей, но и над страной в целом. Федеральные законы оговаривают отсрочки и каникулы по многим платежам, разрешают онлайн-торговлю лекарствами и решают многие другие проблемы, ставшие очевидными в марте при подготовке мер самоизоляции. Коронавирус - вызов, вставший перед всей страной, поэтому, чтобы победить пандемию, действуем сообща с мэрией", - объяснила Мельникова.

По ее словам, в России удалось оперативно решить множество сложных организационных вопросов, а Москва стала одним из мировых лидеров по успешности преодолении первой волны пандемии.

"Отдельный вопрос - бюджет, выделенный для социальной поддержки москвичей и системы здравоохранения города. Пандемия заставила резко увеличить его в этом году. Конечно же, значительная часть этих средств идет на систему медицинской помощи", - подчеркнула депутат.

Мельникова обратила внимание, что власти максимально упростили и автоматизировали процесс получения поддержки для всех групп населения, которые имеют на нее право. Больничные для москвичей старше 65 лет оформляются автоматически. Беременным и страдающим хроническими заболеваниями горожанам для оформления листа нетрудоспособности достаточно только позвонить на горячую линию. Лекарства по льготным рецептам также доставят на дом, за ними не нужно ни приходить, ни подавать заявку. В городе также работает служба доставки продуктов и предметов первой необходимости. Кроме того, на горячей линии по коронавирусу всегда можно попросить психологическую помощь и поддержку - для этого на линии дежурят соответствующие специалисты, добавила Мельникова.

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