ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Архангельского и.о. министра образования задержали за развращение школьниц

14:24
  • пятница
  • 09 октября 2020

Он написал заявление об увольнении

Правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева. Его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. 

Как передает РИА Новости, в кабинете Гнедышева провели обыск, у него изъяли системный блок, телефоны, электронные носители. Следователи проверяют все контакты подозреваемого в Сети.

"Его задержали на 48 часов", - уточнили в пресс-службе областного правительства. 8 октября Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. 

По версии следствия, в декабре 2019 года Юрий Гнедышев переписывался с двумя школьницами, "оказывая на них развращающее влияние". Одной из девочек он прислал видео сексуального характера. 

В отношении Гнедышева возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц". 

В 2017 году Юрий Гнедышев стал заместителем министра образования Архангельской области. В этом августе он занял кресло министра после отставки Олега Полухина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Юрий Гнедышев
Юрий Гнедышев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.