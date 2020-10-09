Архангельского и.о. министра образования задержали за развращение школьниц

Он написал заявление об увольнении

Правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева. Его подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Как передает РИА Новости, в кабинете Гнедышева провели обыск, у него изъяли системный блок, телефоны, электронные носители. Следователи проверяют все контакты подозреваемого в Сети.

"Его задержали на 48 часов", - уточнили в пресс-службе областного правительства. 8 октября Гнедышев написал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением.

По версии следствия, в декабре 2019 года Юрий Гнедышев переписывался с двумя школьницами, "оказывая на них развращающее влияние". Одной из девочек он прислал видео сексуального характера.

В отношении Гнедышева возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц".

В 2017 году Юрий Гнедышев стал заместителем министра образования Архангельской области. В этом августе он занял кресло министра после отставки Олега Полухина.

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