Альбом Агутина номинировали на "Грэмми"

Альбом российского исполнителя попал в лонг-лист престижной премии

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист "Грэмми", музыкант может побороться за победу в пяти номинациях. Об этом рассказала пресс-секретарь исполнителя Наталия Николенко.

"Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист", - объяснила она. Николенко добавила, что для Агутина это выдвижение на "Грэмми" стало первым, он рад подобной оценке своего творчества.

Альбом выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Совместная композиция Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Также приз за аранжировку может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha, передает РИА Новости.

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