ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Альбом Агутина номинировали на "Грэмми"

14:28
  • пятница
  • 09 октября 2020

Альбом российского исполнителя попал в лонг-лист престижной премии

Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист "Грэмми", музыкант может побороться за победу в пяти номинациях. Об этом рассказала пресс-секретарь исполнителя Наталия Николенко.

Юлия Михалкова раскрыла секрет своей привлекательности
Любовница обвинила Тарзана в побоях и пожаловалась в полицию

"Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист", - объяснила она. Николенко добавила, что для Агутина это выдвижение на "Грэмми" стало первым, он рад подобной оценке своего творчества.

Альбом выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Совместная композиция Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Также приз за аранжировку может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Леонид Агутин
Леонид Агутин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.